    Шмыгаль и Райт обсудили повышение добычи энергоресурсов в Украине

    Первый вице-премьер - министр энергетики Украины Денис Шмыгаль встретился с главой американского Минэнерго Крисом Райтом в рамках визита в США.

    Как передает Report, об этом Шмыгаль написал в своем телеграм-канале.

    По его словам, особое внимание стороны уделили обсуждению увеличения добычи газа и нефти в Украине с привлечением американских компаний, в частности, развитие Вертикального газового коридора, преимущества использования украинских газохранилищ и развитие одесского терминала для транспортировки нефти в Европу.

    "Обсудили ситуацию в украинской энергосистеме, пострадавшей в результате российских атак, и приоритетные направления для восстановления. В частности, говорили о возможности привлечения кредитной помощи 1,4 млрд долларов от DFC (Корпорации финансирования развития США - ред.) для обновления энергетического оборудования, в том числе для газодобычи, и усилении сотрудничества с американским Ex-Im Bank". - говорится в публикации.

    Также Шмыгаль сообщил Райту о переговорах с компаниями США относительно альтернативных источников поставок дизеля.

    Денис Шмыгаль Крис Райт Вертикальный газовый коридор
