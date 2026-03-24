    Şmıqal və Rayt Ukraynanın enerji resurslarının hasılatını artırmağı müzakirə edib

    • 24 mart, 2026
    Şmıqal və Rayt Ukraynanın enerji resurslarının hasılatını artırmağı müzakirə edib

    Ukrayna Baş nazirinin birinci müavini və energetika naziri Denis Şmıqal ABŞ-yə səfəri zamanı ölkənin energetika naziri Kris Raytla görüşüb.

    "Report"un məlumatına görə, D.Şmıqal bu barədə özünün teleqram kanalında yazıb.

    Onun sözlərinə görə, tərəflər Amerika şirkətlərinin iştirakı ilə Ukraynada qaz və neft hasilatının artırılmasına, xüsusən "Şaquli Qaz Dəhlizi"nin inkişafına, Ukrayna qaz anbarlarından istifadənin üstünlüklərinə və Avropaya neft nəqli üçün Odessa terminalının inkişafına diqqət yetiriblər.

    "Rusiya hücumları nəticəsində Ukraynanın zərər çəkmiş energetika sistemindəki vəziyyəti və bərpa üçün prioritet sahələri müzakirə etdik. Xüsusən qaz istehsalı da daxil olmaqla enerji avadanlıqlarının təkmilləşdirilməsi və ABŞ-nin "Ex-Im Bankı" ilə əməkdaşlığın gücləndirilməsi üçün DFC-dən (Amerikanın İnkişafın Maliyyələşdirilməsi Korporasiyası -red) 1,4 milyard dollarlıq kredit almaq imkanlarını müzakirə etdik", - paylaşımda bildirilir.

    Şmıqal həmçinin Raytla dizel yanacağı təchizatının alternativ mənbələri ilə bağlı ABŞ şirkətləri ilə danışıqlar barədə məlumat verib.

    Шмыгаль и Райт обсудили повышение добычи энергоресурсов в Украине

