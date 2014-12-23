Школьный автобус попал под авиаобстрел в Сирии, четверо детей погибли

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ По меньше мере четверо детей погибли и 10 получили ранения в результате авианалета на северо-западе Сирии, сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.

Под удар сирийских ВВС попал школьный автобус. Инцидент произошел в районе поселения Джуббас в провинции Идлиб. По данным центра мониторинга, среди убитых и пострадавших были в основном дети младше 10 лет.

В понедельник в провинции Идлиб сирийские правительственные войска ликвидировали 13 полевых командиров из террористической группировки "Джебхат ан-Нусра". Сообщается, что большая часть полевых командиров были иностранными наемниками, в том числе гражданами Саудовской Аравии и Египта.