Шестеро итальянцев погибли при крушении самолета в Македонии

Баку. 7 Сентября. REPORT.AZ/ Шесть итальянских граждан погибли во вторник в Македонии в результате падения небольшого частного самолета.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Rai News 24.

По его данным, зарегистрированный в Германии самолет Piper PA-34-200T вылетел с аэродрома города Тревизо (область Венето), взял курс на Приштину (Косово) и рухнул в окрестностях города Велес (центральная часть Македонии). Отмечается, что причиной авиакатастрофы могли стать плохие погодные условия.