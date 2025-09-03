Шесть мирных жителей погибли при обстреле автомобиля на северо-западе Пакистана
- 03 сентября, 2025
- 14:46
Шесть мирных жителей погибли в Пакистане в результате обстрела вооруженными лицами автомобиля в приграничном с Афганистаном районе.
Как передает Report со ссылкой на Al Arabiya, об этом сообщили местные власти.
Согласно информации, нападение произошло в районе Куррам на границе с Афганистаном, где наблюдаются волнения между религиозными общинами.
Местный чиновник Амир Наваз Хан сообщил, что инцидент произошел сегодня утром. Все шесть человек, находившихся в автомобиле, погибли.
Комиссия по правам человека Пакистана, ведущая правозащитная неправительственная организация страны, призвала к "немедленному и беспристрастному расследованию инцидента" и назвала ситуацию в Курраме "гуманитарным кризисом".
По данным местных властей, в результате эскалации ситуации с июля в районе погибли около 250 человек.