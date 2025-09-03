Ильхам Алиев ШОС Китай российско-украинская война
    Другие страны
    • 03 сентября, 2025
    • 14:46
    Шесть мирных жителей погибли при обстреле автомобиля на северо-западе Пакистана

    Шесть мирных жителей погибли в Пакистане в результате обстрела вооруженными лицами автомобиля в приграничном с Афганистаном районе.

    Как передает Report со ссылкой на Al Arabiya, об этом сообщили местные власти.

    Согласно информации, нападение произошло в районе Куррам на границе с Афганистаном, где наблюдаются волнения между религиозными общинами.

    Местный чиновник Амир Наваз Хан сообщил, что инцидент произошел сегодня утром. Все шесть человек, находившихся в автомобиле, погибли.

    Комиссия по правам человека Пакистана, ведущая правозащитная неправительственная организация страны, призвала к "немедленному и беспристрастному расследованию инцидента" и назвала ситуацию в Курраме "гуманитарным кризисом".

    По данным местных властей, в результате эскалации ситуации с июля в районе погибли около 250 человек.

     

