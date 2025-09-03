Шесть мирных жителей погибли при обстреле автомобиля на северо-западе Пакистана

Шесть мирных жителей погибли в Пакистане в результате обстрела вооруженными лицами автомобиля в приграничном с Афганистаном районе.

Как передает Report со ссылкой на Al Arabiya, об этом сообщили местные власти.

Согласно информации, нападение произошло в районе Куррам на границе с Афганистаном, где наблюдаются волнения между религиозными общинами.

Местный чиновник Амир Наваз Хан сообщил, что инцидент произошел сегодня утром. Все шесть человек, находившихся в автомобиле, погибли.

Комиссия по правам человека Пакистана, ведущая правозащитная неправительственная организация страны, призвала к "немедленному и беспристрастному расследованию инцидента" и назвала ситуацию в Курраме "гуманитарным кризисом".

По данным местных властей, в результате эскалации ситуации с июля в районе погибли около 250 человек.