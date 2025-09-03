Pakistanda avtomobil atəşə tutulub, ölənlər var
Digər ölkələr
- 03 sentyabr, 2025
- 14:53
Pakistanda Əfqanıstanla sərhəd bölgəsində silahlı şəxslərin avtomobili atəşə tutması nəticəsində altı mülki şəxs həlak olub.
"Report" "Al Arabiya"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə yerli hakimiyyət orqanları məlumat yayıb.
Məlumata görə, hücum dini icmalar arasında iğtişaşların müşahidə olunduğu Kurram bölgəsində baş verib.
Yerli məmur Amir Navaz Xan bildirib ki, hadisə bu gün səhər baş verib. Avtomobildə olan altı nəfərin hamısı həlak olub.
Pakistan İnsan Hüquqları Komissiyası hadisənin dərhal və qərəzsiz şəkildə araşdırılması ilə bağlı çağırış edib və Kurramdakı vəziyyəti humanitar böhran adlandırıb.
Yerli hakimiyyət orqanlarının məlumatına görə, iyul ayından bəri vəziyyətin gərginləşməsi nəticəsində bölgədə təxminən 250 nəfər həlak olub.
