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    Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 наненсли удары по ИГИЛ в Сирии

    Целями для поражения стали базовые лагеря бандформирований, склады вооружения и боеприпасов

    Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3, взлетев с территории России, 21 января нанесли групповой авиационный удар по объектам террористов ИГИЛ в провинции Дейр-эз-Зор.

    Как передает Report, об этом сообщает Минобороны РФ.

    «Целями для поражения стали базовые лагеря бандформирований, склады вооружения и боеприпасов, скопления бронетехники и живой силы», - говорится в сообщении, поступившем в RNS.

    Данными объективного контроля подтверждено успешное поражение всех назначенных объектов. Прикрытие бомбардировщиков осуществляли истребители Су-30СМ и Су-35С c аэродрома Хмеймим (Сирия).

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