Шесть человек погибли в ДТП в китайской провинции Аньхой

Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Шесть человек погибли и более 30 получили ранения, когда в пятницу утром на дороге в провинции Аньхой на востоке Китая перевернулся автобус.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на местное бюро общественной безопасности.

По данным агентства, инцидент произошел в городе Сучжоу. В автобусе находились 37 пассажиров, когда он врезался в отбойник на скоростной автомагистрали, перевернулся и упал в кювет. Шесть пассажиров скончались на месте, остальные были немедленно доставлены в больницу. Пять из них находятся в критическом состоянии.

Причины аварии пока неизвестны. Полиция ведет расследование.