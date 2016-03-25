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    Шесть человек погибли в ДТП в китайской провинции Аньхой

    Причины аварии пока неизвестны

    Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Шесть человек погибли и более 30 получили ранения, когда в пятницу утром на дороге в провинции Аньхой на востоке Китая перевернулся автобус.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на местное бюро общественной безопасности.

    По данным агентства, инцидент произошел в городе Сучжоу. В автобусе находились 37 пассажиров, когда он врезался в отбойник на скоростной автомагистрали, перевернулся и упал в кювет. Шесть пассажиров скончались на месте, остальные были немедленно доставлены в больницу. Пять из них находятся в критическом состоянии.

    Причины аварии пока неизвестны. Полиция ведет расследование.

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