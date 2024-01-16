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Shell приостановила движение судов в Красном море

Shell приостановила движение судов в Красном море Британская нефтегазовая компания Shell приняла решение о приостановке всех перевозок через Красное море на неопределенный срок.
Другие страны
16 января 2024 г. 18:55
Shell приостановила движение судов в Красном море

Британская нефтегазовая компания Shell приняла решение о приостановке всех перевозок через Красное море на неопределенный срок.

Как передает Report, об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По их данным, в прошлом месяце зафрахтованный Shell танкер был атакован с помощью беспилотника и подвергся преследованию хуситов в Красном море. На прошлой неделе компания решила прекратить все транзитные перевозки из опасений, что последующие нападения могут привести к масштабному разливу нефти в регионе и поставить под угрозу безопасность экипажей судов.

Shell отказалась от комментариев для газеты.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа йеменское мятежное движение хуситов заявило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США, с середины ноября прошлого года хуситы атаковали более 20 гражданских судов в Красном море.

В ночь на 12 января вооруженные силы США и Великобритании, используя самолеты, корабли и подводные лодки, атаковали объекты хуситов в ряде городов Йемена. Президент США Джо Байден заявил, что удары были нанесены в ответ на беспрецедентные атаки хуситов в Красном море и являются оборонительными. Целями стали места дислокации ракет и беспилотников, а также радиолокационные станции хуситов.

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Версия на английском языке Shell suspends all Red Sea shipments - WSJ

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