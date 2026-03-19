Shell оценивает ущерб газовому заводу в Катаре после атаки Ирана

Британская энергетическая компания Shell PLC оценивает ущерб, нанесенный заводу по производству сжиженного газа в Катаре в результате попадания иранских ракет.

Как передает Report со ссылкой на компанию, речь идет о предприятии Pearl GTL.

"В настоящее время мы оцениваем потенциальный ущерб, нанесенный Pearl GTL, и работаем с QatarEnergy и соответствующими органами власти, чтобы определить масштабы повреждений на объектах промышленного города Рас-Лаффан", - говорится в заявлении.

В Shell отметили, что все сотрудники, находившиеся на объекте, находятся в безопасности.

"Пожар, вспыхнувший в результате инцидента на предприятии Pearl GTL, был быстро потушен. Ситуация находится под контролем, Pearl GTL приведен в безопасное состояние. Производство на всем предприятии приостановлено, чтобы дать возможность оценить ущерб", - сообщили в компании.

Отмечается, что Pearl GTL включает две технологические линии и производит около 140 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки синтетического топлива из газа.

Напомним, США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля, в результате которой погибли верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и ряд высокопоставленных лиц. В ответ Иран наносит удары по Израилю и объектам в странах, где размещены военные базы США и их союзников - Саудовской Аравии, Катаре, ОАЭ, Омане, Бахрейне, Ираке и Кипре.