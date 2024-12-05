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Шейнбаум: Мексика не желает принимать депортированных из США мигрантов

Шейнбаум: Мексика не желает принимать депортированных из США мигрантов Мексика стремится достичь соглашения с администрацией избранного президента Дональда Трампа, чтобы стране не пришлось принимать граждан третьих стран в случае крупномасштабных депортаций из США.
Другие страны
5 декабря 2024 г. 22:19
Шейнбаум: Мексика не желает принимать депортированных из США мигрантов

Мексика стремится достичь соглашения с администрацией избранного президента Дональда Трампа, чтобы стране не пришлось принимать граждан третьих стран в случае крупномасштабных депортаций из США.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявила президент Мексики Клаудия Шейнбаум на пресс-конференции.

Ранее Трамп пообещал предпринять широкомасштабные меры в отношении мигрантов, нелегально проживающих в США, а будущий вице-президент Джей Ди Вэнс пообещал депортировать 1 миллион человек в год.

Между тем, в последние годы Мексика играла ключевую роль в иммиграционной политике США, принимая граждан таких стран, как Куба, Гаити, Никарагуа и Венесуэла. По утверждению агентства, сложные дипломатические отношения США с некоторыми из этих стран затруднили прямую депортацию мигрантов этих национальностей.

"Мы надеемся достичь соглашения с администрацией Трампа, чтобы в случае, если эти (массовые) депортации произойдут, они отправляли людей из других стран напрямую в страны их происхождения", - заявил Шейнбаум.

Президент добавила, что Мексика солидарна со всеми, но главная цель страны - принимать мексиканцев.

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