Шарль Мишель: Предпринимаются шаги для более тесного сотрудничества между ЕС и АСЕАН

Европейский Союз на полях саммита лидеров Ассоциации государств Юго-Восточной Азии предпринимает исторические шаги для еще более тесного сотрудничества со странами АСЕАН

Европейский Союз на полях саммита лидеров Ассоциации государств Юго-Восточной Азии предпринимает исторические шаги для еще более тесного сотрудничества со странами АСЕАН.

Как передает Report, об этом глава Евросовета Шарль Мишель написал в своем Twitter

"Спасибо премьер-министру Хун Сену за приглашение выступить на саммите Восточной Азии в Пномпене. Усердно работаем над улучшением связей с Камбоджей и в целом с регионом", - говорится в публикации.

Очередной саммит лидеров АСЕАН проходит 8-13 ноября 2022 года в Пномпене (Камбоджа) под девизом "Решим проблемы вместе".