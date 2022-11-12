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Шарль Мишель: Предпринимаются шаги для более тесного сотрудничества между ЕС и АСЕАН

Шарль Мишель: Предпринимаются шаги для более тесного сотрудничества между ЕС и АСЕАН Европейский Союз на полях саммита лидеров Ассоциации государств Юго-Восточной Азии предпринимает исторические шаги для еще более тесного сотрудничества со странами АСЕАН
Другие страны
12 ноября 2022 г. 17:55
Шарль Мишель: Предпринимаются шаги для более тесного сотрудничества между ЕС и АСЕАН

Европейский Союз на полях саммита лидеров Ассоциации государств Юго-Восточной Азии предпринимает исторические шаги для еще более тесного сотрудничества со странами АСЕАН.

Как передает Report, об этом глава Евросовета Шарль Мишель написал в своем Twitter

"Спасибо премьер-министру Хун Сену за приглашение выступить на саммите Восточной Азии в Пномпене. Усердно работаем над улучшением связей с Камбоджей и в целом с регионом", - говорится в публикации.

Очередной саммит лидеров АСЕАН проходит 8-13 ноября 2022 года в Пномпене (Камбоджа) под девизом "Решим проблемы вместе".

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Версия на азербайджанском языке Şarl Mişel: "Aİ və ASEAN arasında daha sıx əməkdaşlıq üçün addımlar atılır"

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