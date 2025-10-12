Ильхам Алиев Путь к Победе кибербезопасность ЧМ-2026 пропавшие без вести
    Ильхам Алиев Путь к Победе кибербезопасность ЧМ-2026 пропавшие без вести

    Шариф: Пакистан даст жесткий ответ на любую провокацию Афганистана

    Другие страны
    • 12 октября, 2025
    • 11:42
    Шариф: Пакистан даст жесткий ответ на любую провокацию Афганистана

    Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф осудил провокационные действия Афганистана в приграничных районах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Daily Pakistan, премьер заявил, что пакистанская армия дала мощный ответ и уничтожила несколько афганских постов, заставив талибов отступить.

    Шариф подчеркнул, что на каждую последующую провокацию будет дан мощный и эффективный ответ, добавив, что террористические организации поддерживаются некоторыми силами, находящимися в Афганистане.

    По его словам, официальный Исламабад надеется, что правительство Афганистана не позволит использовать свою территорию для дестабилизации ситуации в Пакистане.

    Напомним, что 11 октября афганские боевики атаковали погранпункты на государственной границе Пакистана.

    Шахбаз Шариф Пакистан Афганистан пограничные столкновения
    Şahbaz Şərif Əfqanıstanın hər təxribatına sərt cavab veriləcəyini bildirib

    Последние новости

    11:48
    Фото

    Фильм об азербайджанском альпинисте победил на международном спортивном кинофестивале в Милане

    Индивидуальные
    11:42

    Шариф: Пакистан даст жесткий ответ на любую провокацию Афганистана

    Другие страны
    11:29

    Президент Мадагаскара заявил о попытке незаконного захвата власти

    Другие страны
    11:15
    Фото

    SOCAR провел мероприятие для детей шехидов и ветеранов

    Внутренняя политика
    11:12

    Президент Ильхам Алиев поздравил короля Испании

    Внешняя политика
    11:10

    Хакеры опубликовали данные 5,7 млн клиентов авиакомпании Qantas

    ИКТ
    11:04

    "Карабах" поднялся еще на 14 позиций в мировом рейтинге

    Футбол
    10:47

    Тренер сборной Сербии ушел в отставку

    Футбол
    10:37

    В Гяндже один из пострадавших при взрыве в жилом доме скончался в больнице

    Происшествия
    Лента новостей