Шариф: Пакистан даст жесткий ответ на любую провокацию Афганистана
Другие страны
- 12 октября, 2025
- 11:42
Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф осудил провокационные действия Афганистана в приграничных районах.
Как сообщает Report со ссылкой на Daily Pakistan, премьер заявил, что пакистанская армия дала мощный ответ и уничтожила несколько афганских постов, заставив талибов отступить.
Шариф подчеркнул, что на каждую последующую провокацию будет дан мощный и эффективный ответ, добавив, что террористические организации поддерживаются некоторыми силами, находящимися в Афганистане.
По его словам, официальный Исламабад надеется, что правительство Афганистана не позволит использовать свою территорию для дестабилизации ситуации в Пакистане.
Напомним, что 11 октября афганские боевики атаковали погранпункты на государственной границе Пакистана.
Последние новости
11:48
Фото
Фильм об азербайджанском альпинисте победил на международном спортивном кинофестивале в МиланеИндивидуальные
11:42
Шариф: Пакистан даст жесткий ответ на любую провокацию АфганистанаДругие страны
11:29
Президент Мадагаскара заявил о попытке незаконного захвата властиДругие страны
11:15
Фото
SOCAR провел мероприятие для детей шехидов и ветерановВнутренняя политика
11:12
Президент Ильхам Алиев поздравил короля ИспанииВнешняя политика
11:10
Хакеры опубликовали данные 5,7 млн клиентов авиакомпании QantasИКТ
11:04
"Карабах" поднялся еще на 14 позиций в мировом рейтингеФутбол
10:47
Тренер сборной Сербии ушел в отставкуФутбол
10:37