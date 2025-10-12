Şahbaz Şərif Əfqanıstanın hər təxribatına sərt cavab veriləcəyini bildirib
Digər ölkələr
- 12 oktyabr, 2025
- 11:35
Pakistanın Baş naziri Şahbaz Şərif Əfqanıstanın sərhəd bölgələrindəki təxribatçı hərəkətlərini qınayıb.
"Report" bu barədə "Daily Pakistan"a istinadən xəbər verir.
Şahbaz Şərif bildirib ki, Pakistan Ordusu Əfqanıstana güclü cavab verib və bir neçə əfqan postunu məhv edərək onları geri çəkilməyə məcbur edib.
Baş nazir vurğulayıb ki, hər bir təxribata güclü və təsirli şəkildə cavab veriləcək.
Şahbaz Şərif əlavə edib ki, terror təşkilatları Əfqanıstanda olan bəzi elementlər tərəfindən dəstəklənir. Rəsmi İslamabad Əfqanıstan hökumətindən öz torpağının Pakistan əleyhinə istifadə olunmasına imkan verməməsini gözləyir.
Xatırladaq ki, oktyabrın 11-də Əfqanıstan yaraqlıları Pakistanın dövlət sərhədinin mövqelərinə hücum ediblər.
Son xəbərlər
12:38
Video
Bakıda mənzildə köməksiz vəziyyətdə qalan şəxslər xilas edilibHadisə
12:29
Sabah bəzi yerlərə dolu düşəcək, sulu qar yağacaq - PROQNOZEkologiya
12:25
KİV: Kamerun Prezidenti 100 yaşına qədər ölkəni idarə etmək niyyətindədirDigər ölkələr
12:24
"Barselona" Levandovskinin müqaviləsinin müddətini uzatmaq istəmirFutbol
12:08
Madaqaskar Prezidenti: Hakimiyyətin qanunsuz şəkildə ələ keçirilməsinə cəhd göstərilibDigər ölkələr
11:52
Hakerlər "Qantas"ın 5,7 milyon müştərisinin məlumatlarını dərc edibİKT
11:38
Foto
Azərbaycanlı alpinistdən bəhs edən film İtaliyada qalib olubFərdi
11:35
Şahbaz Şərif Əfqanıstanın hər təxribatına sərt cavab veriləcəyini bildiribDigər ölkələr
11:11