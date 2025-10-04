Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Шахбаз Шариф: Пакистан приветствует прекращение огня в секторе Газа

    Другие страны
    • 04 октября, 2025
    • 10:38
    Шахбаз Шариф: Пакистан приветствует прекращение огня в секторе Газа

    Пакистан приветствует прекращение огня в секторе Газа.

    Как передает Report, об этом написал премьер Пакистана Шахбаз Шариф в соцсети Х.

    По его словам, Пакистан неизменно поддерживал палестинский народ и будет продолжать делать это.

    "Мы благодарны президенту США Дональду Трампу, а также руководству Катара, Саудовской Аравии, ОАЭ, Турции, Иордании, Египта и Индонезии, которые встретились с президентом Трампом в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН для решения палестинского вопроса", - говорится в сообщении.

    Шахбаз Шариф отметил, что заявление движения ХАМАС открывает путь к прекращению огня и установлению мира. Он призвал воспользоваться этой возможностью.

    "Пакистан продолжит работать со всеми своими партнерами и братскими странами ради достижения вечного мира в Палестине", - написал он.

    Напомним, что палестинское движение ХАМАС официально заявило о готовности освободить всех израильских заложников и обсудить детали мирного плана президента США Дональда Трампа по прекращению огня в секторе Газа.

