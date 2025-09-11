Шахбаз Шариф отправляется Доху с визитом солидарности
Другие страны
- 11 сентября, 2025
- 10:02
Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф сегодня отправится с однодневным визитом в Доху, чтобы выразить солидарность с народом Катара в связи с израильской атакой 9 сентября.
Об этом сообщает Report со ссылкой на пакистанские СМИ.
В рамках визита Шариф проведет встречу с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани, на которой подчеркнет поддержку Пакистана.
Также планируются консультации по вопросам установления мира в регионе.
Напомним, 9 сентября самолеты ВВС Израиля нанесли серию ударов по столице Катара Дохе, где проходили переговоры ХАМАС по предложению США о прекращении огня в секторе Газа. В Израиле операцию назвали "Огненный саммит" и заявили о ликвидации всех целей.
