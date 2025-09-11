İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa
    Pakistanın Baş naziri Dohaya yollanır

    • 11 sentyabr, 2025
    • 10:15
    Pakistanın Baş naziri Dohaya yollanır

    Pakistanın Baş naziri Şahbaz Şərif bu gün Dohaya bir günlük səfərə yollanacaq.

    Bu barədə "Report" Pakistan KİV-inə istinadən xəbər verir.

    Baş nazir Qətər xalqı ilə həmrəyliyini ifadə etmək üçün səfərə yollanır. Səfər çərçivəsində Şərif Qətər əmiri Şeyx Təmim bin Həməd Al Tani ilə görüş keçirəcək və bu görüşdə Pakistanın dəstəyini vurğulayacaq.

    Eyni zamanda, regionda sülhün bərqərar olunması məsələləri üzrə məsləhətləşmələr planlaşdırılır.

    Qeyd edək ki, sentyabrın 9-da İsrail Dohaya hücum edib.

    Şahbaz Şərif Qətər doha İsrail
    Шахбаз Шариф отправляется Доху с визитом солидарности
    Pakistan's PM Shehbaz Sharif to pay one-day visit to Doha

