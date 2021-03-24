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Северная Корея запустила две ракеты малой дальности

Северная Корея запустила две ракеты малой дальности Армия КНДР запустила две ракеты малой дальности
Другие страны
24 марта 2021 г. 01:28
Северная Корея запустила две ракеты малой дальности

Армия КНДР запустила две ракеты малой дальности.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на анонимные источники в Пентагоне.

Пуски ракет были произведены в прошедшие выходные, после отказа Пхеньяна от участия в дипломатических переговорах с администрацией Джо Байдена.

Официальный Пентагон отказался комментировать это событие.

Вашингтон на протяжении месяца пытался связаться с Пхеньяном для начала переговоров и снижения риска эскалации, однако все попытки США оказались неудачными.

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Версия на азербайджанском языке Şimali Koreya yaxın mənzilli iki raket buraxıb

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