Северная Корея запустила две ракеты малой дальности

Армия КНДР запустила две ракеты малой дальности

Армия КНДР запустила две ракеты малой дальности.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на анонимные источники в Пентагоне.

Пуски ракет были произведены в прошедшие выходные, после отказа Пхеньяна от участия в дипломатических переговорах с администрацией Джо Байдена.

Официальный Пентагон отказался комментировать это событие.

Вашингтон на протяжении месяца пытался связаться с Пхеньяном для начала переговоров и снижения риска эскалации, однако все попытки США оказались неудачными.