Северная Корея запустила две ракеты малой дальности

Армия КНДР запустила две ракеты малой дальности.
Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на анонимные источники в Пентагоне.
Пуски ракет были произведены в прошедшие выходные, после отказа Пхеньяна от участия в дипломатических переговорах с администрацией Джо Байдена.
Официальный Пентагон отказался комментировать это событие.
Вашингтон на протяжении месяца пытался связаться с Пхеньяном для начала переговоров и снижения риска эскалации, однако все попытки США оказались неудачными.