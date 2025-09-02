    Ильхам Алиев ШОС Китай Минский процесс ОБСЕ Землетрясение в Афганистане

    Другие страны
    • 02 сентября, 2025
    • 12:53
    Северная Корея потеряла до 2 тыс. солдат в Украине

    Около 2 тыс. северокорейских военных погибли в Украине в боях на стороне вооруженных сил РФ. 

    Как передает Report со ссылкой на агентство Yonhap, об этом сообщили в разведывательном управлении Северной Кореи.

    Национальная разведывательная служба (НИС) обнародовала эту оценку в ходе закрытого брифинга для парламентского комитета по разведке, сообщили журналистам члены палаты представителей Пак Сон Вон и Ли Сон Гвён.

    В Национальной разведке также заявили, что Пхеньян планирует дополнительно отправить около  6 тыс. солдат в Россию в рамках третьей партии войск для оказания помощи Москве в войне с Украиной, около тысячи боевых саперов уже прибыли в Россию.

    С октября прошлого года Северная Корея направила около 13 тыс. военнослужащих для участия военных действиях на стороне России.

    Северная Корея   Россия война   Украина  
