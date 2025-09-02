Северная Корея потеряла до 2 тыс. солдат в Украине

Около 2 тыс. северокорейских военных погибли в Украине в боях на стороне вооруженных сил РФ.

Как передает Report со ссылкой на агентство Yonhap, об этом сообщили в разведывательном управлении Северной Кореи.

Национальная разведывательная служба (НИС) обнародовала эту оценку в ходе закрытого брифинга для парламентского комитета по разведке, сообщили журналистам члены палаты представителей Пак Сон Вон и Ли Сон Гвён.

В Национальной разведке также заявили, что Пхеньян планирует дополнительно отправить около 6 тыс. солдат в Россию в рамках третьей партии войск для оказания помощи Москве в войне с Украиной, около тысячи боевых саперов уже прибыли в Россию.

С октября прошлого года Северная Корея направила около 13 тыс. военнослужащих для участия военных действиях на стороне России.