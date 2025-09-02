Şimali Koreya Ukraynada 2 min əsgərini itirib
Digər ölkələr
- 02 sentyabr, 2025
- 13:04
Ukrayna ilə döyüşlərdə Rusiya silahlı qüvvələrinin tərəfində iştirak edən 2 minə yaxın şimali koreyalı hərbçi həlak olub.
"Report" "Yonhap" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Şimali Koreyanın Kəşfiyyat İdarəsindən məlumat verilib.
Qeyd olunub ki, Pxenyan Rusiyaya Ukrayna ilə müharibədə kömək etmək üçün əlavə 6 minə yaxın əsgər göndərməyi planlaşdırır, təxminən min istehkamçı artıq Rusiyaya gəlib.
Ötən ilin oktyabrından Şimali Koreya Rusiyanın tərəfində hərbi əməliyyatlarda iştirak etmək üçün 13 minə yaxın hərbçi göndərib.
Son xəbərlər
13:52
"Çelsi" klubu iki futbolçusunu icarəyə veribFutbol
13:50
ÜST: Dünyada hər 100 ölümdən ən azı biri intiharla bağlıdırDigər ölkələr
13:45
Azərbaycanın yeraltı şirin su ehtiyatları azalıbEkologiya
13:40
Vəkillər Kollegiyasının sədri Kembric Universitetinə qəbul olunan vəkillə görüşübDaxili siyasət
13:37
Ukraynalı deputat: Azərbaycanın köməyi ilə bağlı narahatlıqların olmasına baxmayaraq, bu humanitar missiya davam edirDigər ölkələr
13:35
İranın AEBA ilə danışıqları nəticə verməyibRegion
13:32
TikTok-da intim görüntülərlə şantaj edən şəxs saxlanılıb – DİN-dən əməliyyatHadisə
13:24
Azərbaycan klubu türkiyəli baş məşqçi ilə müqavilənin müddətini uzadıbKomanda
13:19