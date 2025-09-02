    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu Əfqanıstanda zəlzələ

    Şimali Koreya Ukraynada 2 min əsgərini itirib

    • 02 sentyabr, 2025
    • 13:04
    Ukrayna ilə döyüşlərdə Rusiya silahlı qüvvələrinin tərəfində iştirak edən 2 minə yaxın şimali koreyalı hərbçi həlak olub.

    "Report" "Yonhap" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Şimali Koreyanın Kəşfiyyat İdarəsindən məlumat verilib.

    Qeyd olunub ki, Pxenyan Rusiyaya Ukrayna ilə müharibədə kömək etmək üçün əlavə 6 minə yaxın əsgər göndərməyi planlaşdırır, təxminən min istehkamçı artıq Rusiyaya gəlib.

    Ötən ilin oktyabrından Şimali Koreya Rusiyanın tərəfində hərbi əməliyyatlarda iştirak etmək üçün 13 minə yaxın hərbçi göndərib.

    Şimali Koreya   Rusiya   Ukrayna   müharibə  
