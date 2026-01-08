Paşinyan: TRIPP layihəsi çərçivəsində sərhədin delimitasiyası üzrə aktiv iş gedir
Region
- 08 yanvar, 2026
- 15:55
Ermənistan və Azərbaycan arasında sərhədin delimitasiyası prosesi çərçivəsində aktiv iş gedir.
"Report" Ermənistan KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Baş naziri Nikol Paşinyan jurnalistlərə bildirib.
Məlumat yenilənir...
Son xəbərlər
15:59
"Azəryol"un yeni baş məşqçisi: "Məqsədimiz Azərbaycan çempionu olmaqdır"Komanda
15:55
Paşinyan: TRIPP layihəsi çərçivəsində sərhədin delimitasiyası üzrə aktiv iş gedirRegion
15:52
Rusiya "Marinera" tankerinin ABŞ tərəfindən ələ keçirilməsinə görə narahatlığını ifadə edibRegion
15:50
"Bakı Fond Birjası"nın dövriyyəsi 10 %-dən çox azalıbMaliyyə
15:49
Ötən il işdən qanunsuz çıxarılmış 89 nəfər əvvəlki vəzifələrinə bərpa olunubSosial müdafiə
15:45
Rəy
İranda hökumət vədlər verir, aksiyalar yeni mahiyyət alır - ŞƏRHAnalitika
15:44
"Azərişıq" Naxçıvanda kadr dəyişiklikləri aparıbEnergetika
15:38
TƏBİB: İnfeksiyalar və qrip epidemiyaları fonunda yetərli çarpayı ehtiyatı varSağlamlıq
15:36