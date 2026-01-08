Paşinyan: TRIPP layihəsi çərçivəsində sərhədin delimitasiyası üzrə aktiv iş gedir

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Region
    • 08 yanvar, 2026
    • 15:55
    Ermənistan və Azərbaycan arasında sərhədin delimitasiyası prosesi çərçivəsində aktiv iş gedir.

    "Report" Ermənistan KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Baş naziri Nikol Paşinyan jurnalistlərə bildirib.

    Məlumat yenilənir...

    Пашинян: Идет активная работа по делимитации границы в рамках проекта TRIPP

