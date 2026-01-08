Пашинян: Идет активная работа по делимитации границы в рамках проекта TRIPP

Идет активная работа в рамках процесса делимитации границы между Арменией и Азербайджаном.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил журналистам премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, процесс делимитация нацелен на корректировку границы между Арменией и Азербайджаном на основе Алматинской декларации. Сейчас идет рабочий процесс, делимитация продолжится.

"Процесс на земле также продолжится, поскольку, как минимум, в рамках проекта TRIPP ("Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания") границы должны быть демаркированы, чтобы коммуникации начали работать", - отметил Пашинян.

Кроме того, он не подтвердил и не опроверг информацию о том, что вице-президент США Джей Ди Вэнс может посетить Армению для запуска проекта TRIPP.

"Информация о визите такого уровня может подтвердить на 100% только официальное сообщение", - заключил он.