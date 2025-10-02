Северная Корея готовится к масштабному военному параду

КНДР готовится провести на следующей неделе крупномасштабный военный парад в честь 80-летия правящей Трудовой партии Кореи.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на агентство Yonhap.

"Есть признаки того, что Северная Корея готовится к военному параду с участием десятков тысяч человек. Наши военные внимательно следят за подготовкой", - заявил журналистам пресс-секретарь Объединенного комитета начальников штабов ВС Южной Кореи Ли Сон Чжун, слова которого приводит агентство.

Он также сообщил, что военные зафиксировали передвижение транспортных средств и некоторого военного оборудования. По его словам, вероятно, парад пройдет ночью.