    Северная Корея готовится к масштабному военному параду

    Другие страны
    • 02 октября, 2025
    • 08:56
    Северная Корея готовится к масштабному военному параду

    КНДР готовится провести на следующей неделе крупномасштабный военный парад в честь 80-летия правящей Трудовой партии Кореи.

    Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на агентство Yonhap.

    "Есть признаки того, что Северная Корея готовится к военному параду с участием десятков тысяч человек. Наши военные внимательно следят за подготовкой", - заявил журналистам пресс-секретарь Объединенного комитета начальников штабов ВС Южной Кореи Ли Сон Чжун, слова которого приводит агентство.

    Он также сообщил, что военные зафиксировали передвижение транспортных средств и некоторого военного оборудования. По его словам, вероятно, парад пройдет ночью.

