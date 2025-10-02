İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    Şimali Koreya böyükmiqyaslı hərbi parada hazırlaşır

    Digər ölkələr
    02 oktyabr, 2025
    • 08:58
    Şimali Koreya böyükmiqyaslı hərbi parada hazırlaşır

    Şimali Koreya gələn həftə hakim Əmək Partiyasının 80 illiyi münasibətilə böyükmiqyaslı hərbi parad keçirməyə hazırlaşır.

    "Report"un "Yonhap" xəbər agentliyinə istinadən məlumatına görə, bu barədə Cənubi Koreya Silahlı Qüvvələrinin Birləşmiş Qərargah Rəisləri Komitəsinin mətbuat katibi Li Son Çun danışıb.

    "Şimali Koreyanın on minlərlə insanın iştirakı ilə hərbi parada hazırlaşdığına dair əlamətlər var. Hərbi qüvvələrimiz hazırlıqlara diqqətlə nəzarət edir", - o qeyd edib.

    Li Son Çun həmçinin bildirib ki, hərbçilər nəqliyyat vasitələrinin və bəzi hərbi avadanlıqların hərəkətini qeydə alıblar. Onun sözlərinə görə, ehtimal ki, parad gecə keçiriləcək.

