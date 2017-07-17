Сеул предложил Пхеньяну провести военные переговоры

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Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ Южная Корея предложила КНДР провести переговоры военных представителей по снижению напряженности на Корейском полуострове, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Идею возобновления диалога между двумя государствами выдвинул президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время визита в Германию.

Если Пхеньян ответит согласием на предложение, переговоры пройдут в демилитаризованной зоне между двумя государствами.

Представители минобороны Южной Кореи заявили, что надеются на положительный ответ со стороны КНДР.

Предполагается, что военные переговоры пройдут 21 июля. Также Сеул предложил возобновить диалог по линии обществ Красного Креста.