    Сеул направит спецпосланника в Иран для координации прохода судов через Ормуз

    10 апреля, 2026
    • 09:38
    Сеул направит спецпосланника в Иран для координации прохода судов через Ормуз

    Министерство иностранных дел Южной Кореи назначило бывшего посла в Кувейте Чон Бён Ха специальным посланником в Иране.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на официальные лица.

    Согласно информации, решение о назначении МИД страны принял 9 апреля и в скором времени планирует направить спецпосланника в Тегеран для координации безопасного прохода южнокорейских судов и граждан в условиях конфликта на Ближнем Востоке.

    "С направлением специального посланника министерство иностранных дел планирует обменяться (с Ираном - ред.) мнениями о ситуации на Ближнем Востоке и обсудить проход не только для наших граждан, судов и экипажей, но и для всех судов", - заявили в министерстве.

    Агентство отмечает, что в общей сложности 26 связанных с Южной Кореей судов остаются заблокированными в Ормузском проливе, который в данный момент контролирует Иран.

    В Тегеране заявили, что обеспечат безопасный проход через пролив в координации со своими вооруженными силами, но предупреждает об атаках на суда, которые предпримут попытку пройти без разрешения.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В результате был убит Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, а также ряд высокопоставленных лиц. После этого Иран начал наносить удары по целям в Израиле, а также по объектам США и их союзников в Саудовской Аравии, Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах, Омане, Бахрейне, Ираке и на Кипре.

    Отметим, что Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели. Иран со своей стороны заявил, что на этот период будет обеспечен безопасный проход через Ормузский пролив при координации с вооруженными силами Ирана и с учетом технических ограничений.

