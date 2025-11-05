"Сеть врачей Судана": Ситуация в лагерях для беженцев в Эль-Фашере ухудшается

Гуманитарная ситуация в лагерях для беженцев Тавила, Курма и Голо, расположенных к западу от суданского города Эль-Фашера, значительно ухудшается.

Как передает Report, с таким предупреждением выступила в соцсети X организация "Сеть врачей Судана".

По информации медиков, эти лагеря стали основными пунктами назначения для людей, бегущих из захваченного движением "Силы быстрого реагирования" (СБР) 26 октября Эль-Фашера. "Это оказывает огромное давление на и без того ограниченные ресурсы и усугубляет страдания перемещенных лиц, - отметили они. - Ситуация требует немедленного вмешательства для расширения вместимости лагерей и обеспечения основных потребностей беженцев".

Согласно статистике, за последние дни Эль-Фашер покинули десятки тысяч человек. Гуманитарные и правозащитные организации обвиняют СБР в совершении различных преступлений, включая массовые убийства, сексуальное насилие и вымогательство.

Газета Sudan Tribune утверждает, что в лагерь Тавила за несколько дней прибыли 1,3 тыс. человек с огнестрельными ранениями. "Сеть врачей Судана", в свою очередь, заметила, что только во вторник в лагерь Голо прибыли несколько людей из Эль-Фашера в критическом состоянии. Оказание им необходимой помощи значительно осложняется из-за нехватки лекарств и медицинских принадлежностей. На это накладывается нехватка продовольствия, чистой питьевой воды, палаток и других базовых принадлежностей.

Ситуация в Судане обострилась в апреле 2023 года из-за разногласий между председателем Суверенного совета (временного руководящего органа) Судана, командующим армией Абдель Фаттах аль-Бурханом и главой СБР Мухаммедом Хамданом Дагало. Начавшиеся в Хартуме столкновения быстро распространились на другие районы страны. В результате конфликта, по оценкам экспертов, погибли не менее 40 тыс. человек, около 12 млн суданцев были вынуждены покинуть свои дома, многие из них оказались на грани голода. В настоящее время наиболее сложная обстановка складывается в регионах Дарфур и Кордофан, которые по большей части находятся под контролем СБР.