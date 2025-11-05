Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    "Сеть врачей Судана": Ситуация в лагерях для беженцев в Эль-Фашере ухудшается

    Другие страны
    • 05 ноября, 2025
    • 21:18
    Сеть врачей Судана: Ситуация в лагерях для беженцев в Эль-Фашере ухудшается

    Гуманитарная ситуация в лагерях для беженцев Тавила, Курма и Голо, расположенных к западу от суданского города Эль-Фашера, значительно ухудшается.

    Как передает Report, с таким предупреждением выступила в соцсети X организация "Сеть врачей Судана".

    По информации медиков, эти лагеря стали основными пунктами назначения для людей, бегущих из захваченного движением "Силы быстрого реагирования" (СБР) 26 октября Эль-Фашера. "Это оказывает огромное давление на и без того ограниченные ресурсы и усугубляет страдания перемещенных лиц, - отметили они. - Ситуация требует немедленного вмешательства для расширения вместимости лагерей и обеспечения основных потребностей беженцев".

    Согласно статистике, за последние дни Эль-Фашер покинули десятки тысяч человек. Гуманитарные и правозащитные организации обвиняют СБР в совершении различных преступлений, включая массовые убийства, сексуальное насилие и вымогательство.

    Газета Sudan Tribune утверждает, что в лагерь Тавила за несколько дней прибыли 1,3 тыс. человек с огнестрельными ранениями. "Сеть врачей Судана", в свою очередь, заметила, что только во вторник в лагерь Голо прибыли несколько людей из Эль-Фашера в критическом состоянии. Оказание им необходимой помощи значительно осложняется из-за нехватки лекарств и медицинских принадлежностей. На это накладывается нехватка продовольствия, чистой питьевой воды, палаток и других базовых принадлежностей.

    Ситуация в Судане обострилась в апреле 2023 года из-за разногласий между председателем Суверенного совета (временного руководящего органа) Судана, командующим армией Абдель Фаттах аль-Бурханом и главой СБР Мухаммедом Хамданом Дагало. Начавшиеся в Хартуме столкновения быстро распространились на другие районы страны. В результате конфликта, по оценкам экспертов, погибли не менее 40 тыс. человек, около 12 млн суданцев были вынуждены покинуть свои дома, многие из них оказались на грани голода. В настоящее время наиболее сложная обстановка складывается в регионах Дарфур и Кордофан, которые по большей части находятся под контролем СБР.

    Судан гуманитарная ситуация

    Последние новости

    22:02

    СМИ: Трамп признал сильный ущерб республиканцам от шатдауна

    Другие страны
    21:46
    Фото

    Лига чемпионов: Стартовал матч "Карабах" - "Челси"

    Футбол
    21:40

    Посол Британии выразил поддержку "Карабаху" в предстоящем матче

    Футбол
    21:33
    Фото

    В Анкаре состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы Азербайджана

    В регионе
    21:18

    "Сеть врачей Судана": Ситуация в лагерях для беженцев в Эль-Фашере ухудшается

    Другие страны
    21:01

    Трамп: Год назад мы одержали одну из величайших побед в истории выборов президента

    Другие страны
    20:55

    Лига чемпионов: Объявлены составы команд "Карабах" и "Челси"

    Футбол
    20:42

    Число покупающих пшеницу у России стран упало с 50-ти до 30-ти

    АПК
    20:41

    Президент Сирии примет участие в саммите лидеров COP30

    Другие страны
    Лента новостей