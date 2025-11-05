"Sudan Həkimləri Şəbəkəsi": Əl-Faşerdəki qaçqın düşərgələrində vəziyyət pisləşir
Sudanın Əl-Faşer şəhərinin qərbində yerləşən Tavila, Kurma və Qolo qaçqın düşərgələrində humanitar vəziyyət xeyli pisləşir.
"Report"un məlumatına görə, bununla bağlı "Sudan Həkimlər Şəbəkəsi" "X" sosial şəbəkəsində xəbərdarlıq edib.
Həkimlərin məlumatına görə, bu düşərgələr 26 oktyabrda Sürətli Müdaxilə Qüvvələri (SMQ) tərəfindən ələ keçirilən Əl-Faşerdən qaçan insanların əsas məkanlarına çevrilib. "Bu, onsuz da məhdud resurslara böyük təzyiq göstərir və köçkünlərin əzablarını daha da artırır. Vəziyyət düşərgənin tutumunu genişləndirmək və qaçqınların əsas ehtiyaclarını təmin etmək üçün təcili müdaxilə tələb edir", - onlar qeyd ediblər.
Statistikaya görə, son günlər on minlərlə insan Əl-Faşerdən qaçıb. Humanitar və insan haqları təşkilatları Sürətli Müdaxilə Qüvvələri kütləvi qətllər, cinsi zorakılıq və şantaj da daxil olmaqla müxtəlif cinayətlər törətməkdə ittiham edir.
"Sudan Tribune" qəzeti iddia edir ki, cəmi bir neçə gün ərzində Tavila düşərgəsinə güllə yarası alan 1 300 nəfər gəlib. "Sudan Həkimləri Şəbəkəsi" öz növbəsində qeyd edib ki, Əl Faşerdən olan bir neçə nəfər yalnız çərşənbə axşamı günü Qolo düşərgəsinə ağır vəziyyətdə gəlib.
Onlara lazımi qayğının göstərilməsi dərman və tibbi ləvazimatların çatışmazlığı ilə xeyli çətinləşir. Bu, qida, təmiz içməli su, çadırlar və digər əsas ləvazimatların çatışmazlığı ilə daha da ağırlaşır.
Ölkədə vəziyyət 2023-cü ilin aprelində Sudan Şurasının (Sudanın müvəqqəti idarəetmə orqanı) sədri və ordu komandiri Əbdül Fəttah əl-Burhan ilə Sürətli Müdaxilə Qüvvələrinin rəhbəri Məhəmməd Həmdan Daqalo arasında fikir ayrılıqları səbəbindən gərginləşib. Xartumda başlayan toqquşmalar qısa zamanda ölkənin digər bölgələrinə də yayılıb. Mütəxəssislərin hesablamalarına görə, münaqişə nəticəsində ən azı 40 000 insan ölüb və təxminən 12 milyon vətəndaş evlərini tərk etmək məcburiyyətində qalıb ki, onların da çoxu aclıq həddindədir. Hazırda ən ağır vəziyyət əsasən Sürətli Müdaxilə Qüvvələrinin nəzarəti altında olan Darfur və Kordofan bölgələrindədir.