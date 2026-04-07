    Сергей Нагорняк: Для Украины важны поставки азербайджанской нефти в Европу

    
    • 07 апреля, 2026
    • 17:56
    Для Украины важно, чтобы значительная часть азербайджанской и казахстанской нефти поступала на европейский рынок.

    Об этом восточноевропейскому бюро Report заявил депутат Верховной Рады Украины от правящей партии "Слуга народа" Сергей Нагорняк.

    По его словам, Азербайджан и Казахстан являются для Украины близкими партнерами, которые оказывают поддержку, в частности, в энергетической сфере. "Поэтому мы также будем поддерживать как казахстанских, так и азербайджанских производителей нефти", - сказал он.

    Депутат напомнил, что в Украине сегодня действует сеть автозаправочных станций азербайджанской компании SOCAR, и многие украинцы пользуются их услугами:

    "Надеюсь, это не последняя сеть, которая появится в Украине. Мы открыты к сотрудничеству и искренне благодарны Азербайджану за поддержку в энергетическом секторе", - подчеркнул Нагорняк.

    Он добавил, что ситуация на энергетическом рынке как в Украине, так и в Европе остается достаточно сложной.

    "После блокировки Ормузского пролива цены на энергоносители значительно выросли как в Европе, так и в Украине. Сегодня Украина импортирует около 90% топлива - как дизельного, так и бензина, и вынуждена реагировать на происходящие в мире события", - сказал депутат.

    Сергей Нагорняк Российско-украинский конфликт азербайджанская нефть Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) Сеть АЗС Энергетическое сотрудничество Казахстан Украина Азербайджано-Украинские отношения
    Ali Radanın deputatı: Ukrayna üçün Azərbaycan neftinin çox hissəsinin Avropa bazarına daxil olması vacibdir
    Serhiy Nahorniak: Azerbaijani oil supplies to Europe are important for Ukraine

    Последние новости

    19:25

    В индийском штате Манипур после вспышки насилия погибли четыре человека

    Другие страны
    19:11

    Госдеп рекомендовал гражданам США в Бахрейне не покидать дома

    Другие страны
    18:59

    Иран разорвал прямые контакты с США на фоне угроз Трампа

    Другие страны
    18:56
    Фото

    В Турции стартовали учения Anatolian Phoenix-2026 с участием азербайджанских военных

    Армия
    18:52
    Фото

    Эмин Амруллаев ознакомился с образовательной выставкой Study in Azerbaijan в Казахстане

    Наука и образование
    18:50

    Иранцы собираются у объектов инфраструктуры, по которым намерены бить США - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    18:34

    ЦАХАЛ уничтожил восемь мостов в Иране - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    18:29

    Число погибших в результате операции ЦАХАЛ в Ливане достигло 1 530 человек

    Другие страны
    18:22

    Арестованные ранее в Иране граждане Франции возвращаются на родину

    Другие страны
    Лента новостей