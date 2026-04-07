Сергей Нагорняк: Для Украины важны поставки азербайджанской нефти в Европу

Для Украины важно, чтобы значительная часть азербайджанской и казахстанской нефти поступала на европейский рынок.

Об этом восточноевропейскому бюро Report заявил депутат Верховной Рады Украины от правящей партии "Слуга народа" Сергей Нагорняк.

По его словам, Азербайджан и Казахстан являются для Украины близкими партнерами, которые оказывают поддержку, в частности, в энергетической сфере. "Поэтому мы также будем поддерживать как казахстанских, так и азербайджанских производителей нефти", - сказал он.

Депутат напомнил, что в Украине сегодня действует сеть автозаправочных станций азербайджанской компании SOCAR, и многие украинцы пользуются их услугами:

"Надеюсь, это не последняя сеть, которая появится в Украине. Мы открыты к сотрудничеству и искренне благодарны Азербайджану за поддержку в энергетическом секторе", - подчеркнул Нагорняк.

Он добавил, что ситуация на энергетическом рынке как в Украине, так и в Европе остается достаточно сложной.

"После блокировки Ормузского пролива цены на энергоносители значительно выросли как в Европе, так и в Украине. Сегодня Украина импортирует около 90% топлива - как дизельного, так и бензина, и вынуждена реагировать на происходящие в мире события", - сказал депутат.