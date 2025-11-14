Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет

    Сербия выделила €30 млн на исследования АЭС

    Другие страны
    • 14 ноября, 2025
    • 05:47
    Сербия выделила €30 млн на исследования АЭС

    Сербия выделила €30 млн на исследования возможности строительства атомной электростанции в стране и вместе с Францией будет вести работу по изучению перспектив развития ядерной энергетики.

    Как передает Report, об этом заявил президент Сербии Александар Вучич в беседе с журналистами в Париже после переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

    Вучич напомнил, что Белград ранее подписал меморандум о взаимопонимании с французской компанией EDF, и текущие переговоры стали продолжением начатой работы. "Мы подписали меморандум о взаимопонимании с EDF, и это была одна из тем наших разговоров. Мы выделили €30 млн на предварительные исследования по вопросу атомных электростанций и только начинаем работать над этим", - указал глава государства.

    Он подчеркнул, что атомная энергетика может стать ключевым элементом будущего энергобаланса Сербии. "Это самая чистая энергия, лучшая энергия и единственная, которая может спасти нас в будущем, потому что через 15 лет у нас уже не будет угля. Хотим мы этого или нет, нам придется получать электроэнергию другим способом, и я хотел бы помочь тем, кто будет у власти через 15 лет", - отметил Вучич.

    АЭС Сербия исследования инвестиции

    Последние новости

    06:25

    США и Аргентина договорились о наращивании торговли и инвестиций

    Другие страны
    05:47

    Сербия выделила €30 млн на исследования АЭС

    Другие страны
    05:19

    AP: Авианосец США Gerald R. Ford в ближайшие дни подойдет к берегам Венесуэлы

    Другие страны
    04:50

    Силы безопасности Сирии отразили несколько нападений в Эс-Сувейде

    Другие страны
    04:23

    Хегсет объявил о начале операции по борьбе с наркокартелями

    Другие страны
    03:52

    NYT: Пентагон опасается утечки технологий КНР в случае поставок F-35 Эр-Рияду

    Другие страны
    03:11

    Ракета New Glenn отправила два зонда к Марсу для изучения его магнитосферы

    Наука и образование
    02:36
    Видео

    Эрдоган выразил соболезнования отцу военнослужащего, погибшего в авиакатастрофе

    В регионе
    02:25

    В Армении на два месяца арестовали двух оппозиционных блогеров

    В регионе
    Лента новостей