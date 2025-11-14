Сербия выделила €30 млн на исследования АЭС

Сербия выделила €30 млн на исследования возможности строительства атомной электростанции в стране и вместе с Францией будет вести работу по изучению перспектив развития ядерной энергетики.

Как передает Report, об этом заявил президент Сербии Александар Вучич в беседе с журналистами в Париже после переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Вучич напомнил, что Белград ранее подписал меморандум о взаимопонимании с французской компанией EDF, и текущие переговоры стали продолжением начатой работы. "Мы подписали меморандум о взаимопонимании с EDF, и это была одна из тем наших разговоров. Мы выделили €30 млн на предварительные исследования по вопросу атомных электростанций и только начинаем работать над этим", - указал глава государства.

Он подчеркнул, что атомная энергетика может стать ключевым элементом будущего энергобаланса Сербии. "Это самая чистая энергия, лучшая энергия и единственная, которая может спасти нас в будущем, потому что через 15 лет у нас уже не будет угля. Хотим мы этого или нет, нам придется получать электроэнергию другим способом, и я хотел бы помочь тем, кто будет у власти через 15 лет", - отметил Вучич.