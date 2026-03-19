    Сербия продлила запрет на экспорт нефтепродуктов до апреля

    Правительство Сербии приняло решение продлить запрет на экспорт нефти и всех нефтепродуктов, используемых в качестве моторного топлива, до 2 апреля 2026 года.

    Как сообщает балканское бюро Report, ограничения распространяются на экспорт дизельного топлива, бензина и сырой нефти всеми видами транспорта.

    Министр горнодобывающей промышленности и энергетики Дубравка Джедович-Ханданович заявила, что мера направлена на защиту граждан и экономики от роста мировых цен на нефть. В качестве дополнительного шага власти решили высвободить из резервов 40 тыс. тонн дизеля.

    По ее словам, принятые меры призваны предотвратить дефицит и рост цен на внутреннем рынке на фоне нестабильности на глобальном рынке, вызванной ситуацией на Ближнем Востоке и значительным подорожанием нефти в последние недели.

    Напомним, 9 марта власти Сербии ввели временный запрет на экспорт нефтепродуктов сроком на 10 дней.

    Правительство Сербии Экспорт нефти и нефтепродуктов Эскалация на Ближнем Востоке Цены на нефть Глобальный рынок Дубравка Джедович-Ханданович
    Serbiya hökuməti neft məhsullarının ixracına qadağanın müddətini uzadıb
    Ты - Король

