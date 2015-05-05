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    ​Сенегал отправляет две тысячи военных в Йемен

    Это первый случай прямого военного участия неарабской страны в этом конфликте

    Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Сенегал направит более двух тысяч военных в возглавляемую Саудовской Аравией коалицию для борьбы с повстанцами-хуситами в Йемене.

    Как передает Report со ссылкой на BBC, это первый случай прямого военного участия неарабской страны в этом конфликте.

    Президента Сенегала Маки Салла попросили о помощи во время его визита в Саудовскую Аравию в апреле.

    Сенегал, большая часть населения которого исповедуют суннитское направление ислама, за последние годы получил значительную финансовую помощь от Саудовской Аравии.

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