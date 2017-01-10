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    Сенаторы США представят проект по санкциям против РФ

    O данном намерении объявили Джон Маккейн, а также Бен Кардин и Роберт Менендес

    Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Сенаторы США во вторник объявят "всеобъемлющие" санкции в отношении России в связи с "вмешательством" в ход президентских выборов.

    Как передает Report, об этом сoобшил агентство Рейтер.

    По данным агентства, о данном намерении объявили республиканец Джон Маккейн, а также демократы Бен Кардин и Роберт Менендес.

    ЦРУ, ФБР и АНБ распространили 6 января доклад, в котором в очередной раз обвинили Россию во "вмешательстве в американские выборы", но отказались предоставить какие-либо доказательства, сославшись на секретность разведки. 

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