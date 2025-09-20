Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    В Сенате США представили законопроект о конфискации замороженных активов РФ

    Другие страны
    • 20 сентября, 2025
    • 06:39
    В Сенате США представили законопроект о конфискации замороженных активов РФ

    Группа американских сенаторов от обеих партий представила законопроект, предусматривающий регулярную передачу Вашингтоном Украине замороженных в США активов РФ.

    Как сообщает Report, согласно документу, опубликованному комитетом по иностранным делам Сената Конгресса, следует внести некоторые изменения в подписанные 46-м президентом США Джо Байденом в 2024 году законы, предусматривающие возможность конфискации американскими властями замороженных активов России и оказание военной помощи Украине.

    По мнению законодателей от обеих партий, вашингтонская администрация, в частности, должна приступить к передаче упомянутых средств Киеву "каждые 90 дней". Предполагается, что госсекретарь США будет выделять Украине в такой промежуток времени не меньше чем по $250 млн.

    Согласно законопроекту, вашингтонской администрации следует "активно и последовательно прилагать дипломатические усилия для убеждения" других стран также начать использовать в интересах Украины не менее 5% замороженных российских активов. По расчетам американских законодателей, это должно первоначально касаться примерно $15 млрд. Сенаторы полагают, что и другим государствам следует передавать средства Киеву не реже чем раз в 90 дней.

    Кроме того, сенаторы хотят обязать вашингтонскую администрацию представлять отчет о том, какие объемы российских суверенных активов, в том числе замороженных, имеются за пределами США.

    ABŞ senatorları Rusiyanın dondurulmuş aktivlərinin Kiyevə köçürülməsi haqqında qanun layihəsini təqdim ediblər

