В Сенате США представили законопроект о конфискации замороженных активов РФ

Группа американских сенаторов от обеих партий представила законопроект, предусматривающий регулярную передачу Вашингтоном Украине замороженных в США активов РФ.

Как сообщает Report, согласно документу, опубликованному комитетом по иностранным делам Сената Конгресса, следует внести некоторые изменения в подписанные 46-м президентом США Джо Байденом в 2024 году законы, предусматривающие возможность конфискации американскими властями замороженных активов России и оказание военной помощи Украине.

По мнению законодателей от обеих партий, вашингтонская администрация, в частности, должна приступить к передаче упомянутых средств Киеву "каждые 90 дней". Предполагается, что госсекретарь США будет выделять Украине в такой промежуток времени не меньше чем по $250 млн.

Согласно законопроекту, вашингтонской администрации следует "активно и последовательно прилагать дипломатические усилия для убеждения" других стран также начать использовать в интересах Украины не менее 5% замороженных российских активов. По расчетам американских законодателей, это должно первоначально касаться примерно $15 млрд. Сенаторы полагают, что и другим государствам следует передавать средства Киеву не реже чем раз в 90 дней.

Кроме того, сенаторы хотят обязать вашингтонскую администрацию представлять отчет о том, какие объемы российских суверенных активов, в том числе замороженных, имеются за пределами США.