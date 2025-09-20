ABŞ senatorları Rusiyanın dondurulmuş aktivlərinin Kiyevə köçürülməsi haqqında qanun layihəsini təqdim ediblər
- 20 sentyabr, 2025
- 08:47
ABŞ-nin hər iki partiyadan olan bir qrup senatoru Senata Rusiyanın Birləşmiş Ştatlardakı dondurulmuş aktivlərini mütəmadi olaraq Kiyevə köçürməsini tələb edən qanun layihəsi təqdim ediblər.
"Report"un məlumatına görə, Senatın Xarici Əlaqələr Komitəsinin dərc etdiyi sənəddə ABŞ-nin 46-cı Prezidenti Co Baydenin 2024-cü ildə imzaladığı qanunlara ABŞ hökumətinin Rusiyanın dondurulmuş aktivlərinə həbs qoyulmasını və Ukraynaya hərbi yardım göstərməsini nəzərdə tutan bəzi düzəlişlər təklif edilir.
Hər iki partiyadan olan qanunvericilərin fikrincə, Vaşinqton administrasiyası digər məsələlərlə yanaşı, bu vəsaitləri "hər 90 gündən bir" Kiyevə köçürməyə başlamalıdır. Güman edilir ki ABŞ dövlət katibi bu müddət ərzində Ukraynaya nə az, nə çox, 250 milyon dollar ayıracaqdı.
Qanun layihəsinə görə, Vaşinqton administrasiyası digər ölkələri də Ukraynanın maraqlarına uyğun olaraq dondurulmuş Rusiya aktivlərinin azı 5 %-dən istifadə etməyə başlamağa inandırmaq üçün fəal və ardıcıl diplomatik səylər göstərməlidir. ABŞ qanunvericilərinin hesablamalarına görə, bu, ilkin olaraq təxminən 15 milyard dollara aid edilməlidir. Senatorlar hesab edirlər ki, digər ölkələr də ən azı 90 gündə bir dəfə Kiyevə vəsait köçürməlidir.
Bundan başqa, senatorlar Vaşinqton administrasiyasından Rusiyanın ABŞ-dən kənarda saxlanılan suveren aktivlərinin, o cümlədən dondurulmuş aktivlərinin həcminə dair hesabat təqdim etməyi tələb etmək istəyirlər.