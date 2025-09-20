İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş

    ABŞ senatorları Rusiyanın dondurulmuş aktivlərinin Kiyevə köçürülməsi haqqında qanun layihəsini təqdim ediblər

    Digər ölkələr
    • 20 sentyabr, 2025
    • 08:47
    ABŞ senatorları Rusiyanın dondurulmuş aktivlərinin Kiyevə köçürülməsi haqqında qanun layihəsini təqdim ediblər

    ABŞ-nin hər iki partiyadan olan bir qrup senatoru Senata Rusiyanın Birləşmiş Ştatlardakı dondurulmuş aktivlərini mütəmadi olaraq Kiyevə köçürməsini tələb edən qanun layihəsi təqdim ediblər.

    "Report"un məlumatına görə, Senatın Xarici Əlaqələr Komitəsinin dərc etdiyi sənəddə ABŞ-nin 46-cı Prezidenti Co Baydenin 2024-cü ildə imzaladığı qanunlara ABŞ hökumətinin Rusiyanın dondurulmuş aktivlərinə həbs qoyulmasını və Ukraynaya hərbi yardım göstərməsini nəzərdə tutan bəzi düzəlişlər təklif edilir.

    Hər iki partiyadan olan qanunvericilərin fikrincə, Vaşinqton administrasiyası digər məsələlərlə yanaşı, bu vəsaitləri "hər 90 gündən bir" Kiyevə köçürməyə başlamalıdır. Güman edilir ki ABŞ dövlət katibi bu müddət ərzində Ukraynaya nə az, nə çox, 250 milyon dollar ayıracaqdı.

    Qanun layihəsinə görə, Vaşinqton administrasiyası digər ölkələri də Ukraynanın maraqlarına uyğun olaraq dondurulmuş Rusiya aktivlərinin azı 5 %-dən istifadə etməyə başlamağa inandırmaq üçün fəal və ardıcıl diplomatik səylər göstərməlidir. ABŞ qanunvericilərinin hesablamalarına görə, bu, ilkin olaraq təxminən 15 milyard dollara aid edilməlidir. Senatorlar hesab edirlər ki, digər ölkələr də ən azı 90 gündə bir dəfə Kiyevə vəsait köçürməlidir.

    Bundan başqa, senatorlar Vaşinqton administrasiyasından Rusiyanın ABŞ-dən kənarda saxlanılan suveren aktivlərinin, o cümlədən dondurulmuş aktivlərinin həcminə dair hesabat təqdim etməyi tələb etmək istəyirlər.

    ABŞ Dondurulmuş aktivlər Rusiya
    В Сенате США представили законопроект о конфискации замороженных активов РФ
    US senators introduce bill to transfer frozen Russian assets to Kyiv

    Son xəbərlər

    10:14

    Azərbaycan avtomobillər və onların hissələrinin idxal xərcini 17 %-dən çox artırıb

    Biznes
    10:13

    Sudanda məscidə PUA zərbəsi nəticəsində ölənlərin sayı 78-ə çatıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    10:09

    Brüssel hava limanı kiberhücuma məruz qalıb

    Digər ölkələr
    10:04

    Lənkəranda məktəbli bacı-qardaşın öldüyü yol qəzası ilə bağlı cinayət işi başlanılıb

    Hadisə
    09:52

    "Fitch" ABB-nin reytinq proqnozunu yenə "Pozitiv" qiymətləndirdi!

    Maliyyə
    09:51
    Foto
    Video

    DSX-nin 270 hərbçisi mənzillə təmin olunub

    Daxili siyasət
    09:47

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (20.09.2025)

    Maliyyə
    09:46

    Mirzoyan: Ermənistan və ABŞ "Tramp Marşrutu" layihəsinin detallarını dəqiqləşdirəcəklər

    Region
    09:40

    Rafael Fiziyev zədələndiyi üçün braziliyalı rəqibi ilə döyüşməyəcək

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti