Сенаторы США потребовали от Пентагона обосновать операции в Карибском бассейне
Другие страны
- 03 октября, 2025
- 03:44
Американские сенаторы требуют от Пентагона предоставить веские обоснования ударов по судам в Карибском бассейне.
Как передает Report, об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на источники.
По словам собеседников издания, в ходе закрытого брифинга главный юрисконсульт оборонного ведомства изложил причины военных операций в Карибском бассейне, которые проводятся якобы в целях борьбы с наркоторговлей.
Он указал, что некоторые латиноамериканские наркокартели были признаны американским президентом Дональдом Трампом иностранными террористическими организациями. Однако, как отмечается в статье, часть сенаторов осталась недовольна его объяснениями.
Сенаторы США потребовали от Пентагона обосновать операции в Карибском бассейне
