    Сенаторы США потребовали от Пентагона обосновать операции в Карибском бассейне

    Другие страны
    03 октября, 2025
    03:44
    Сенаторы США потребовали от Пентагона обосновать операции в Карибском бассейне

    Американские сенаторы требуют от Пентагона предоставить веские обоснования ударов по судам в Карибском бассейне.

    Как передает Report, об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на источники.

    По словам собеседников издания, в ходе закрытого брифинга главный юрисконсульт оборонного ведомства изложил причины военных операций в Карибском бассейне, которые проводятся якобы в целях борьбы с наркоторговлей.

    Он указал, что некоторые латиноамериканские наркокартели были признаны американским президентом Дональдом Трампом иностранными террористическими организациями. Однако, как отмечается в статье, часть сенаторов осталась недовольна его объяснениями.

