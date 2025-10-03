İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi
    ABŞ senatorları Pentaqonun Karib hövzəsində əməliyyatları əsaslandırılmasını tələb ediblər

    Digər ölkələr
    • 03 oktyabr, 2025
    • 04:55
    ABŞ senatorları Pentaqonun Karib hövzəsində əməliyyatları əsaslandırılmasını tələb ediblər

    ABŞ senatorları Pentaqonun Karib dənizində gəmilərə endirdiyi zərbələr üçün tutarlı əsaslar tələb ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Wall Street Journal" (WSJ) mənbələrinə istinadən məlumat yayıb.

    Nəşrin mənbələrinin sözlərinə görə, qapalı brifinq zamanı müdafiə orqanının baş hüquq məsləhətçisi Karib dənizində narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi ilə mübarizə məqsədilə hərbi əməliyyatların aparılmasının əsaslarını açıqlayıb.

    O qeyd edib ki, Latın Amerikasının bəzi narkotik kartelləri ABŞ Prezidenti Donald Tramp tərəfindən xarici terror təşkilatları siyahısına salınıb. Lakin məqalədə qeyd edilir ki, bəzi senatorlar onun izahatından narazı qalıblar.

    ABŞ Pentagon Karib hövzəsi
