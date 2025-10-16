Сенат США в 10-й раз отклонил законопроект о финансировании правительства

Сенат конгресса США уже в 10 раз за последние недели отклонил предложенный республиканцами законопроект, направленный на обеспечение финансирования работы федерального правительства, которое сейчас частично приостановлено.

Как передает Report, трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN.

В ходе процедурного голосования разработанный республиканцами и ранее одобренный палатой представителей документ поддержал 51 член верхней палаты конгресса, против высказались 45. Для одобрения законопроекта требуются 60 голосов сенаторов.

Таким образом, демократы не приняли предложение лидера республиканского большинства в сенате Джона Тьюна (от штата Южная Дакота) одобрить упомянутый документ, а после этого рассмотреть в отдельном законопроекте те статьи расходов, по которым две партии пока не могут достичь согласия. Внесенный демократами законопроект о продолжении финансирования правительства сенат ранее также отклонял не менее семи раз.

Частичная приостановка работы федерального правительства США началась в полночь на 1 октября (07:00 мск) в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в конгрессе не смогли прийти к согласию относительно некоторых статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они по-прежнему не могут достичь договоренностей. Демократы и республиканцы обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.