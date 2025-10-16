Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум

    Сенат США в 10-й раз отклонил законопроект о финансировании правительства

    Другие страны
    • 16 октября, 2025
    • 20:04
    Сенат США в 10-й раз отклонил законопроект о финансировании правительства

    Сенат конгресса США уже в 10 раз за последние недели отклонил предложенный республиканцами законопроект, направленный на обеспечение финансирования работы федерального правительства, которое сейчас частично приостановлено.

    Как передает Report, трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN.

    В ходе процедурного голосования разработанный республиканцами и ранее одобренный палатой представителей документ поддержал 51 член верхней палаты конгресса, против высказались 45. Для одобрения законопроекта требуются 60 голосов сенаторов.

    Таким образом, демократы не приняли предложение лидера республиканского большинства в сенате Джона Тьюна (от штата Южная Дакота) одобрить упомянутый документ, а после этого рассмотреть в отдельном законопроекте те статьи расходов, по которым две партии пока не могут достичь согласия. Внесенный демократами законопроект о продолжении финансирования правительства сенат ранее также отклонял не менее семи раз.

    Частичная приостановка работы федерального правительства США началась в полночь на 1 октября (07:00 мск) в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в конгрессе не смогли прийти к согласию относительно некоторых статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они по-прежнему не могут достичь договоренностей. Демократы и республиканцы обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.

    Конгресс США шатдаун
    ABŞ Senatı 10-cu dəfə hökumətin maliyyələşdirmə ilə bağlı qanun layihəsini rədd edib

    Последние новости

    20:37

    Возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины в Товузе - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    20:28
    Фото

    В суде изучены документы, связанные с нанесенным Арменией ущербом в период оккупации азербайджанских земель

    Внутренняя политика
    20:17

    В Мексике прокуратуру Тихуаны атаковали дроны с взрывчаткой

    Другие страны
    20:07
    Фото

    Представитель АП встретился с членами Общественного совета при ANAMA

    Внутренняя политика
    20:04

    Сенат США в 10-й раз отклонил законопроект о финансировании правительства

    Другие страны
    19:53

    В Азербайджане завершен процесс объединения муниципалитетов

    Внутренняя политика
    19:44

    Россия и Таджикистан обсуждают совместную разработку нефтяных месторождений

    В регионе
    19:26

    Трамп подтвердил, что ведет беседу с Путиным - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    19:22

    Литва увеличивает расходы на оборону до 5,38% ВВП

    Другие страны
    Лента новостей