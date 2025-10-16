İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    • 16 oktyabr, 2025
    • 20:38
    ABŞ Senatı 10-cu dəfə hökumətin maliyyələşdirmə ilə bağlı qanun layihəsini rədd edib

    ABŞ Senatı son həftələrdə 10-cu dəfə qismən dayandırılmış federal hökumətin maliyyələşdirilməsini nəzərdə tutan Respublikaçılar tərəfindən irəli sürülən qanun layihəsini rədd edib.

    "Report" xəbər verir ki, iclası C-SPAN telekanalı yayımlayıb.

    Prosedur səsverməsi zamanı Respublikaçılar tərəfindən hazırlanmış və əvvəllər Nümayəndələr Palatasında təsdiq edilmiş qanun layihəsini yuxarı palatanın 51 üzvü dəstəkləyib, 45 nəfər isə əleyhinə səs verib. Qeyd edək ki, qanun layihəsinin təsdiqi üçün senatorların 60 səsi tələb olunur.

    Beləliklə, Demokratlar Senat çoxluğunun lideri Con Tyunun (Cənubi Dakota ştatı) təklif etdiyi qanun layihəsini təsdiqləmək və daha sonra hər iki partiyanın hələ də razılığa gəlmədiyi xərc maddələrini ayrıca qanun layihəsində nəzərdən keçirmək təklifini rədd ediblər. Senat daha əvvəl hökuməti maliyyələşdirməyə davam etmək üçün Demokratlar tərəfindən irəli sürülən qanun layihəsini ən azı yeddi dəfə rədd edib.

    ABŞ federal hökumətinin işinin qismən dayandırılması (şatdaun) yerli vaxtla oktyabrın 1-i gecə yarısı (Bakı vaxtı ilə 08:00) maliyyə çatışmazlığı səbəbindən başlayıb. Bu, Konqresdəki hakim Respublikaçı və müxalif Demokratik partiyaların nümayəndələrinin səhiyyə də daxil olmaqla bir neçə xərc maddəsi üzrə razılığa gələ bilməməsi səbəbindən baş verib. Onlar hələ də razılığa gələ bilmirlər. Demokratlar və Respublikaçılar bir-birini şatdauna təhrik etməkdə və siyasi məqsədlər üçün maliyyələşdirilməsinin dayandırılması müddətini uzatmaqda ittiham edirlər.

