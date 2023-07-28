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Сенат США принял рекордный военный бюджет на 2024 год

Сенат США принял рекордный военный бюджет на 2024 год Сенат конгресса США одобрил законопроект о расходах на оборону в размере $880 млрд - при этом была принята версия, отличающаяся от оригинала, предложенного в палате представителей конгресса.
Другие страны
28 июля 2023 г. 06:11
Сенат США принял рекордный военный бюджет на 2024 год

Сенат конгресса США одобрил законопроект о расходах на оборону в размере $880 млрд - при этом была принята версия, отличающаяся от оригинала, предложенного в палате представителей конгресса.

Как передает Report со ссылкой на телеканал C-SPAN, вподдержку законопроекта высказались 86 членов верхней палаты Конгресса, против - 11.

Среди отличий между версиями палаты представителей и сената - вопрос запрета для женщин-военнослужащих за счет государственного медицинского страхования делать аборты в других штатах, который в нижней палате американского парламента подняли республиканцы. Также сенат с демократическим большинством настаивает на продолжении выделения средств на операции по смене пола для военнослужащих.

Эти и другие противоречия должна будет решить согласительная комиссия, прежде чем законопроект направят на подпись президенту США Джо Байдену.

В оборонном бюджете выделено ассигнование $80 млн на оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS для Украины, а также $300 млн помощи в рамках инициативы содействия безопасности.

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