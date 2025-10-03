Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Другие страны
    • 03 октября, 2025
    • 22:50
    Сенат США отклонил законопроект демократов о продлении финансирования правительства.

    Как сообщает Report, документ позволил бы положить конец шатдауну.

    За инициативу проголосовали 46 сенаторов, против – 52. Для ее принятия требовалось 60 голосов.

    После этого сенаторы перешли к процедурному голосованию о начале дебатов по временному законопроекту о финансировании, ранее принятому Палатой представителей.

    Напомним, что приостановка работы правительства США (шатдаун) продолжается уже третий день, так как республиканцы и демократы не смогли договориться о принятии законопроекта о финансировании государственных услуг на период до октября и далее.

    Республиканцы продвигают принятие законопроекта о временном продлении государственного финансирования без сопутствующих других инициатив - известного как резолюция о чистом продолжении финансирования, или CR.

    У республиканцев всего 53 места в Сенате, и им не хватает 60 голосов, необходимых для принятия законопроекта о расходах, а это значит, что им нужна поддержка демократов.

    Демократы стремятся использовать это преимущество для продвижения своих политических целей в сфере здравоохранения, включая обеспечение бессрочности субсидий на медицинское страхование для лиц с низким доходом, а также отмена сокращений программы медицинского страхования Medicaid, проведенных администрацией президента Дональда Трампа.

    Senatda şatdaunla bağlı növbəti səsvermə uğursuz olub

