Senatda şatdaunla bağlı növbəti səsvermə uğursuz olub
Digər ölkələr
- 03 oktyabr, 2025
- 23:45
ABŞ Senatı Demokratların hökumətin maliyyələşdirilməsinin uzadılmasına dair qanun layihəsini rədd edib.
"Report"un məlumatına görə, 46 senator təşəbbüsün lehinə, 52 senator əleyhinə səs verib.
Hərçənd onun qəbulu üçün 60 səs lazımdır.
Bundan sonra senatorlar Nümayəndələr Palatasının əvvəllər qəbul etdiyi müvəqqəti maliyyələşdirmə qanun layihəsinin müzakirəsinə başlamaq üçün prosedur səsverməsinə keçiblər.
Son xəbərlər
23:53
DİN üç nəfərin ölməsi ilə bağlı yayılan qəza xəbərini təkzib edibHadisə
23:50
Rəşad Hüseynov: "Güclü rəqiblərimiz var, digər görüşlərimiz də asan olmayacaq"Komanda
23:45
Senatda şatdaunla bağlı növbəti səsvermə uğursuz olubDigər ölkələr
23:42
Bakıda yol qəzasında üç nəfər xəsarət alıbHadisə
23:29
Foto
Video
"Milli yaddaşımızdan erməni xisləti heç vaxt çıxmayıb" - Qərbi Azərbaycan XronikasıDaxili siyasət
23:09
ABŞ narkotik yüklü daha bir qayığı məhv edibDigər ölkələr
23:05
Türkiyədə şagirdləri daşıyan avtobus qəzaya düşüb, ölənlər varRegion
22:59
Ağ Ev Çikaqo metrosu üçün 2,1 milyard dolları dondurubDigər ölkələr
22:57