İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu

    Senatda şatdaunla bağlı növbəti səsvermə uğursuz olub

    Digər ölkələr
    • 03 oktyabr, 2025
    • 23:45
    Senatda şatdaunla bağlı növbəti səsvermə uğursuz olub

    ABŞ Senatı Demokratların hökumətin maliyyələşdirilməsinin uzadılmasına dair qanun layihəsini rədd edib.

    "Report"un məlumatına görə, 46 senator təşəbbüsün lehinə, 52 senator əleyhinə səs verib.

    Hərçənd onun qəbulu üçün 60 səs lazımdır.

    Bundan sonra senatorlar Nümayəndələr Palatasının əvvəllər qəbul etdiyi müvəqqəti maliyyələşdirmə qanun layihəsinin müzakirəsinə başlamaq üçün prosedur səsverməsinə keçiblər.

    ABŞ Senatı Demokratlar Respublikaçılar
    Сенат США отклонил законопроект демократов о продлении финансирования правительства

    Son xəbərlər

    23:53

    DİN üç nəfərin ölməsi ilə bağlı yayılan qəza xəbərini təkzib edib

    Hadisə
    23:50

    Rəşad Hüseynov: "Güclü rəqiblərimiz var, digər görüşlərimiz də asan olmayacaq"

    Komanda
    23:45

    Senatda şatdaunla bağlı növbəti səsvermə uğursuz olub

    Digər ölkələr
    23:42

    Bakıda yol qəzasında üç nəfər xəsarət alıb

    Hadisə
    23:29
    Foto
    Video

    "Milli yaddaşımızdan erməni xisləti heç vaxt çıxmayıb" - Qərbi Azərbaycan Xronikası

    Daxili siyasət
    23:09

    ABŞ narkotik yüklü daha bir qayığı məhv edib

    Digər ölkələr
    23:05

    Türkiyədə şagirdləri daşıyan avtobus qəzaya düşüb, ölənlər var

    Region
    22:59

    Ağ Ev Çikaqo metrosu üçün 2,1 milyard dolları dondurub

    Digər ölkələr
    22:57

    Karate Federasiyasının baş katibi: "İdmançılarımızın fiziki hazırlığı yüksək səviyyədədir"

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti