Сенат США отклонил проект демократов о финансировании правительства

Сенат конгресса США в понедельник не смог принять законопроект, предложенный демократами, для восстановления финансирования правительства и завершения шестидневного шатдауна.

Как передает Report, об этом свидетельствуют результаты голосования, которое транслировал телеканал C-Span.

За документ проголосовали менее 60 сенаторов, что не позволило преодолеть процедурное препятствие. В этот же день сенаторы рассмотрят аналогичный законопроект республиканцев, предусматривающий временное открытие федеральных ведомств.