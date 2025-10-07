Сенат США отклонил проект демократов о финансировании правительства
Другие страны
- 07 октября, 2025
- 02:45
Сенат конгресса США в понедельник не смог принять законопроект, предложенный демократами, для восстановления финансирования правительства и завершения шестидневного шатдауна.
Как передает Report, об этом свидетельствуют результаты голосования, которое транслировал телеканал C-Span.
За документ проголосовали менее 60 сенаторов, что не позволило преодолеть процедурное препятствие. В этот же день сенаторы рассмотрят аналогичный законопроект республиканцев, предусматривающий временное открытие федеральных ведомств.
Последние новости
03:23
CNN: Минюст США втайне одобрил нанесение ударов по наркокартелямДругие страны
02:45
Сенат США отклонил проект демократов о финансировании правительстваДругие страны
02:19
Пакистанский министр: Азербайджан вывел Армению из кризисаВнешняя политика
01:56
Трамп: Иран подал США сигнал о стремлении к урегулированию в ГазеДругие страны
01:21
Большинство опрошенных французов выступают за отставку МакронаДругие страны
00:49
На саммите ОТГ в Азербайджане планируют учредить формат "ОТГ плюс" для сотрудничества с другими странамиВ регионе
00:48
Трамп: Переговоры по урегулированию в секторе Газа идут очень хорошоДругие страны
00:38
Фото
Азербайджан и Казахстан обсудили перспективные направления стратегического партнерства - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
00:25