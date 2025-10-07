Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Сенат США отклонил проект демократов о финансировании правительства

    Другие страны
    • 07 октября, 2025
    • 02:45
    Сенат США отклонил проект демократов о финансировании правительства

    Сенат конгресса США в понедельник не смог принять законопроект, предложенный демократами, для восстановления финансирования правительства и завершения шестидневного шатдауна.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют результаты голосования, которое транслировал телеканал C-Span.

    За документ проголосовали менее 60 сенаторов, что не позволило преодолеть процедурное препятствие. В этот же день сенаторы рассмотрят аналогичный законопроект республиканцев, предусматривающий временное открытие федеральных ведомств.

    ABŞ Senatı demokratların hökumətin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı layihəsini qəbul etməyib

    Лента новостей