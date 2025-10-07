ABŞ Senatı demokratların hökumətin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı layihəsini qəbul etməyib
Digər ölkələr
- 07 oktyabr, 2025
- 03:13
ABŞ Konqresinin Senatı bazar ertəsi hökumətin maliyyələşdirilməsini bərpa etmək və altı günlük şatdaunun bitməsi üçün demokratlar tərəfindən təklif olunan qanun layihəsini qəbul edə bilməyib.
"Report"un xəbərinə görə, bunu "C-Span" telekanalının yayımladığı səsvermənin nəticələri göstərir.
Sənədi 60-dan az senator dəstəkləyib ki, bu da maneəni dəf etməyə imkan verməyib. Həmin gün senatorlar federal qurumların müvəqqəti açılmasını nəzərdə tutan respublikaçıların oxşar qanun layihəsini nəzərdən keçirəcəklər.
