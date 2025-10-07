İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    ABŞ Senatı demokratların hökumətin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı layihəsini qəbul etməyib

    Digər ölkələr
    • 07 oktyabr, 2025
    • 03:13
    ABŞ Senatı demokratların hökumətin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı layihəsini qəbul etməyib

    ABŞ Konqresinin Senatı bazar ertəsi hökumətin maliyyələşdirilməsini bərpa etmək və altı günlük şatdaunun bitməsi üçün demokratlar tərəfindən təklif olunan qanun layihəsini qəbul edə bilməyib.

    "Report"un xəbərinə görə, bunu "C-Span" telekanalının yayımladığı səsvermənin nəticələri göstərir.

    Sənədi 60-dan az senator dəstəkləyib ki, bu da maneəni dəf etməyə imkan verməyib. Həmin gün senatorlar federal qurumların müvəqqəti açılmasını nəzərdə tutan respublikaçıların oxşar qanun layihəsini nəzərdən keçirəcəklər.

    ABŞ senat şatdaun
