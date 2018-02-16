Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Сенат США отклонил четыре проекта закона по иммиграции, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

Ни один из проектов не набрал достаточных 60 голосов.

Среди рассматриваемых вариантов были законопроект, предложенный президентом США Дональдом Трампом, а также проект, подготовленный совместно Республиканской и Демократической партиями.

После провала четырех проектов Белый дом предложил перенести обсуждение иммиграционной реформы в палату представителей конгресса США.