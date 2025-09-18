Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Сенат Польши одобрил закон о пребывании иностранцев и помощи украинцам

    Другие страны
    • 18 сентября, 2025
    • 04:49
    Сенат Польши принял без поправок закон об иностранцах и поддержке граждан Украины, бежавших от войны.

    Как сообщает Report ссылкой на польские СМИ, за документ проголосовали 57 сенаторов, против - 32, воздержавшихся не было.

    Закон продлевает легальность пребывания украинских беженцев в Польше и связывает выплату социальных пособий, включая программу "800+", с трудовой занятостью.

    Новая редакция закона подготовлена после того, как президент Кароль Навроцки ранее наложил вето на предыдущую версию. "Мы полностью согласны с президентом по целям: это и здравоохранение, и легальность пребывания, и доступ к рынку труда. Вопрос лишь в том, как сделать так, чтобы система заработала эффективно. Наш проект охватывает всех иностранцев, а не только украинцев", - сказал замминистра внутренних дел и администрации Мацей Душчик.

    Основные положения закона включают продление легального пребывания беженцев из Украины до 4 марта; ужесточение доступа к социальным выплатам для иностранцев и пр.

