    Digər ölkələr
    • 18 sentyabr, 2025
    • 07:00
    Polşa Senatı əcnəbilərin yaşaması və ukraynalılara yardım haqqında qanunu təsdiqləyib

    Polşa Senatı heç bir dəyişiklik etmədən əcnəbilər və müharibədən yayınan Ukrayna vətəndaşlarına dəstək haqqında qanunu qəbul edib.

    "Report"un Polşa mətbuatına istinadən verdiyi məlumata görə, sənədin lehinə 57 senator, əleyhinə 32 senator səs verib, bitərəf qalan olmayıb.

    Qanun ukraynalı qaçqınların Polşada qanuni qalma müddətini uzadıb və sosial müavinətlərin, o cümlədən "800+" proqramının ödənilməsini məşğulluqla əlaqələndirib.

    Qanunun yeni variantı prezident Karol Navrockinin əvvəlki varianta veto qoymasından sonra hazırlanıb. "Məqsədlərlə bağlı biz prezidentlə tam razıyıq: bunlara səhiyyə, qanuni qalma və əmək bazarına çıxış daxildir. Yeganə sual sistemin effektiv işləməsini necə təmin etməkdir. Layihəmiz təkcə ukraynalıları deyil, bütün əcnəbiləri əhatə edir", - deyə daxili işlər və administrasiya nazirinin müavini Matsey Duşçik bildirib.

    Qanunun əsas müddəalarına Ukraynadan olan qaçqınların qanuni qalma müddətinin martın 4-dək uzadılması, əcnəbilərin sosial müavinətlərə çıxışının sərtləşdirilməsi və s daxildir.

    Сенат Польши одобрил закон о пребывании иностранцев и помощи украинцам

