Сенат Франции принял законопроект о социальном бюджете на 2026 год

Сенат (верхняя палата парламента) Франции одобрил законопроект о бюджете социальной системы страны на 2026 год, среди прочего восстановив скандальную пенсионную реформу, которую ранее отменили в Национальном собрании (нижней палате парламента).

Как передает Report, трансляция голосования велась на сайте парламента.

По итогам голосования, сенаторы отменили решение нижней палаты не повышать пенсионный возраст и отказались от поправки к изначальному бюджету, предполагающей индексацию пенсий и социальных пособий. Кроме того, была принята поправка об увеличении количество рабочих часов с 1 607 до 1 619 в течение года, но отменено требование о повышении взносов на медицинское страхование. Таким образом они согласовали социальный бюджет с дефицитом на уровне €17,6 млрд, что примерно соответствует первоначальному замыслу правительства.

После этого законопроект должен отправиться на согласование в совместный комитет, где семь депутатов Нацсобрания и семь сенаторов должны будут выработать компромиссную версию, которая и отправится в финальное чтение в Нацсобрание.

Пенсионная реформа, подразумевающая увеличение пенсионного возраста и увеличение трудового стажа, а также отмену ряда льготных пенсионных режимов, была принята в обход парламента правительством Элизабет Борн в 2023 году. Это решение вызвало массовые протесты по всей стране, однако, несмотря на это, власти продолжили ее реализацию.