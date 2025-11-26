İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası

    Fransa Senatı 2026-cı il üçün sosial büdcə haqqında qanun layihəsini qəbul edib

    Digər ölkələr
    • 26 noyabr, 2025
    • 23:04
    Fransa Senatı 2026-cı il üçün sosial büdcə haqqında qanun layihəsini qəbul edib

    Fransa Senatı (parlamentin yuxarı palatası) ölkənin sosial sistem büdcəsi ilə bağlı 2026-cı il üçün qanun layihəsini təsdiqləyib və bununla yanaşı, daha əvvəl Milli Assambleyada (parlamentin aşağı palatası) ləğv edilmiş mübahisəli pensiya islahatını bərpa edib.

    "Report" xəbər verir ki, səsvermə parlamentin saytında yayımlanıb.

    Səsvermənin nəticələrinə əsasən, senatorlar aşağı palatanın pensiya yaşının artırılmaması barədə qərarını ləğv ediblər, pensiya və sosial müavinətlərin indeksləşdirilməsini nəzərdə tutan düzəlişdən imtina ediblər. Bundan əlavə, iş saatlarının illik 1 607-dən 1 619-a qədər artırılmasını nəzərdə tutan düzəliş qəbul olunub, lakin tibbi sığorta haqlarının artırılması tələbi ləğv edilib. Beləliklə, sosial büdcə 17,6 milyard avro səviyyəsində kəsirlə razılaşdırılıb ki, bu da hökumətin ilkin planına uyğun gəlir.

    Bundan sonra qanun layihəsi birgə komitəyə göndərilməlidir. Orada Milli Assambleyanın yeddi deputatı və yeddi senator güzəştli versiya hazırlayacaq və həmin versiya son oxunuş üçün Milli Assambleyaya təqdim olunacaq.

    Pensiya islahatı – pensiya yaşının və əmək stajının artırılması, həmçinin bir sıra imtiyazlı pensiya rejimlərinin ləğvini nəzərdə tutan dəyişiklik – 2023-cü ildə Elizabet Börn hökuməti tərəfindən qəbul edilmişdi. Bu qərar ölkə üzrə kütləvi etirazlara səbəb olmuşdu, lakin buna baxmayaraq, hakimiyyət onun icrasını davam etdirmişdi.

    Fransa senat büdcə pensiya
    Сенат Франции принял законопроект о социальном бюджете на 2026 год

    Son xəbərlər

    23:21

    Goranboyda daha bir yaşayış binası qəza təhlükəsi ilə əlaqədar söküləcək

    İnfrastruktur
    23:04

    Fransa Senatı 2026-cı il üçün sosial büdcə haqqında qanun layihəsini qəbul edib

    Digər ölkələr
    22:59
    Video

    Goranboyda qəzalı yaşayış binasının 5-ci bloku tamam çöküb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    22:43

    Qvineya-Bisauda hərbçilər ölkəni idarə etmək üçün ali komandanlıq yaradıblar – YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    22:41

    "Real" sabiq futbolçusunu transfer etməyə yaxındır

    Futbol
    22:21
    Foto

    Honq Konqda yanğın nəticəsində ölənlərin sayı 36 nəfərə çatıb – YENİLƏNİB-4

    Digər ölkələr
    22:04

    Abdulkadir Uraloğlu: Zəngəzur dəhlizində işlər 2030-cu ilə qədər başa çatacaq

    Region
    21:50

    Gürcüstan gömrüyündə saxlanılan Azərbaycanın yük avtomobilləri sərbəst buraxılıblar

    Region
    21:48

    "Arsenal" hücumçusunu satmağı planlaşdırır

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti