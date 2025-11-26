Fransa Senatı 2026-cı il üçün sosial büdcə haqqında qanun layihəsini qəbul edib
- 26 noyabr, 2025
- 23:04
Fransa Senatı (parlamentin yuxarı palatası) ölkənin sosial sistem büdcəsi ilə bağlı 2026-cı il üçün qanun layihəsini təsdiqləyib və bununla yanaşı, daha əvvəl Milli Assambleyada (parlamentin aşağı palatası) ləğv edilmiş mübahisəli pensiya islahatını bərpa edib.
"Report" xəbər verir ki, səsvermə parlamentin saytında yayımlanıb.
Səsvermənin nəticələrinə əsasən, senatorlar aşağı palatanın pensiya yaşının artırılmaması barədə qərarını ləğv ediblər, pensiya və sosial müavinətlərin indeksləşdirilməsini nəzərdə tutan düzəlişdən imtina ediblər. Bundan əlavə, iş saatlarının illik 1 607-dən 1 619-a qədər artırılmasını nəzərdə tutan düzəliş qəbul olunub, lakin tibbi sığorta haqlarının artırılması tələbi ləğv edilib. Beləliklə, sosial büdcə 17,6 milyard avro səviyyəsində kəsirlə razılaşdırılıb ki, bu da hökumətin ilkin planına uyğun gəlir.
Bundan sonra qanun layihəsi birgə komitəyə göndərilməlidir. Orada Milli Assambleyanın yeddi deputatı və yeddi senator güzəştli versiya hazırlayacaq və həmin versiya son oxunuş üçün Milli Assambleyaya təqdim olunacaq.
Pensiya islahatı – pensiya yaşının və əmək stajının artırılması, həmçinin bir sıra imtiyazlı pensiya rejimlərinin ləğvini nəzərdə tutan dəyişiklik – 2023-cü ildə Elizabet Börn hökuməti tərəfindən qəbul edilmişdi. Bu qərar ölkə üzrə kütləvi etirazlara səbəb olmuşdu, lakin buna baxmayaraq, hakimiyyət onun icrasını davam etdirmişdi.