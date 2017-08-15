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    Семеро пакистанских пограничников погибли в результате двух терактов

    Неизвестные подорвали автомобиль со служащими в районе населенного пункта Хост, шестеро пограничников погибли на месте

    Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Семеро служащих Пограничного корпуса Пакистана погибли в результате двух терактов в провинции Белуджистан, передает Report со ссылкой на издание Dawn.

    Нападения на служащих военизированного формирования, осуществляющего пограничный контроль и поддерживающего правопорядок в двух провинциях Пакистана – Белуджистане и Хайбер-Пахтунхве, когда Пакистан отмечал 70-летие обретения независимости от Британской империи.

    Неизвестные подорвали автомобиль со служащими в районе населенного пункта Хост, в 150 км к северо-востоку от Кветты.

    "Шестеро служащих Пограничного корпуса погибли на месте", - заявил представитель правительства Белуджистана Анвар уль-Хак Какар.

    По его словам, еще двое служащих получили ранения.

    Второй инцидент произошел в округе Панджгур, где неизвестный открыл огонь по патрулю Пограничного корпуса – один служащий погиб, еще один получил ранения.

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